Lokaler Vorstoß für ein globales Thema : VG Bitburger Land beschließt Resolution zur Aufnahme von Menschen aus Flüchtlingslagern

BITBURG Der Rat der VG Bitburger Land hat auf Antrag der Grünen eine Resolution zur Aufnahme von Menschen aus Flüchtlingslagern verabschiedet.

Durch die Corona-Krise sei das Problem in den Flüchtlingslagern des Mittelmeerraums aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten, heißt es in dem zwischenzeitlich leicht modifizierten Antrag. Die Grünen haben deshalb einen Beschlussvorschlag erarbeitet, der zur Abstimmung vorliegt. „Die Verbandsgemeinde Bitburger Land bekennt sich ausdrücklich zu ihrer humanitären Verantwortung und erklärt sich gegenüber Land und Bund bereit, auch ihren Beitrag dazu zu leisten, indem sie weiterhin Menschen in Not aufnimmt und ihnen Schutz bietet – auch wenn dies mit einer Erhöhung der Aufnahmezahlen verbunden sein sollte“, heißt es darin. Und weiter: „Die Verwaltung des Bitburger Landes wird gebeten, diese Resolution an die entsprechenden Stellen in Kreis, Land und Bund und an die Abgeordneten unserer Region in den Bundes- und Landesparlamenten weiterzuleiten.“