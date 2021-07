Kommunalpolitik : Grüne scheitern mit Antrag im VG-Rat

Neuerburg Für die Grünen geht die Umsetzung der Klimaziele in der Verbandsgemeinde Südeifel nicht schnell genug. Mit ihrem Antrag, auf jedem öffentlichen Gebäude Photovoltaik zu installieren, scheitern sie aber im Rat.

Die Grünen beziehen sich in ihrem Antrag auch auf eine Aussage von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der fordert, dass alle öffentlichen Gebäude in Deutschland klimaneutral und mit PV ausgestattet sein sollen.

Bürgermeister Moritz Petry sprach sich gegen den Antrag aus. Es sei schon viel umgesetzt worden, so seine Ansicht. Als Beispiele nannte er den Neubau des Feuerwehrhauses in Utscheid, die Sanierung des Hallenbads und auch die Grundschule Körperich, die mit einer PV-Anlage ausgestattet werden soll. „Ich sehe keinen Anlass, das zu beschließen“, so Petrys Aussage. Er halte es auch nicht für sinnvoll auf allen öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel den Feuerwehrhäusern PV-Anlagen zu installieren. Diese seien bei der vorliegenden Nutzung nicht effektiv.

Georg Högner von den Grünen brachte das Schwimmbad Neuerburg in die Diskussion ein. Nach seiner Ansicht, sei eine Solaranlage hier sehr sinnvoll, denn das Bad würde am meisten genutzt, wenn die Sonne scheint. Da brauche man keine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu machen.

Nico Billen von der CDU unterstellte den Grünen, dass sie im VG-Rat Wahlkampf für die Bundestagswahl machen würden. „Wir dürfen kein Geld raus hauen, was nicht da ist“. Günter Scheiding von der SPD sagte in Bezug auf das Schwimmbad in Neuerburg, dass man immer wieder prüfe, wie dieses energiesparender betrieben werden könne, es sei allerdings nur etwa dreieinhalb Monate im Jahr in Betrieb. Was ihn störe beim Antrag der Grünen, sei die Ausschließlichkeit, dass alle Gebäude mit PV ausgestattet werden sollten. Man müsse immer im Einzelfall prüfen.