Kreuzwort-Rätsel : Wer die Region gut kennt, kann gewinnen

Wittlich/Daun/Bitburg Im Volksfreund-Kreuzworträtsel zum Jahreswechsel ist Wissen zu Menschen und Orten in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück gefragt.

Mögen Sie Kreuzworträtsel? Kennen Sie sich in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück etwas aus? Wenn Sie beide Fragen mit Ja beantworten können, stehen Ihre Chancen wirklich gut, bei unserem kleinen Volksfreund-Kreuzworträtsel zum Jahreswechsel das richtige Lösungswort zu finden. Und damit sind Sie einem von drei kleinen Preisen, die wir verlosen, schon ein sehr wesentliches Stück näher gekommen. Denn Sie müssen nun nur noch zum Telefon greifen, die Hotlinenummer 0137/822666-8 wählen und dann das Lösungswort nennen. Unter allen Teilnehmern, die die richtige Lösung gefunden und genannt haben, verlosen wir eines von drei intersssanten Büchern. Zu gewinnen gibt es das „Kleine Gewürzlexikon“ oder das Buch „Wein-Wissen“ oder den Titel „Korkenzieher im Gepäck - Deutscher Wein – von Adenauer bis Victoria“. Es lohnt sich also das Rätsel zu lösen und mitzumachen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und ihre Namen werden nach der Auslosung im Trierischen Volksfreund veröffentlicht. Anrufen können Sie bis 4. Januar, 24 Uhr.