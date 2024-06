Tag der Architektur Im Bitburger Rathaus hinter Türen schauen, die sonst verschlossen bleiben

Bitburg · Zwei Sanierungsprojekte in Bitburg haben die rheinland-pfälzische Architektenkammer so überzeugt, dass der Tag der Architektur in der Brauereistadt ausgerichtet wird. Was die Fachleute so begeistert.

Link zur Paywall Bitburger Rathaus steht im Mittelpunkt des Tags der Architektur 33 Bilder Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel