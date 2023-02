So wird Fastnacht sicher : Alkohol und Taschendiebstähle: Polizei Bitburg gibt Verhaltenshinweise für närrische Tage

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bitburg Damit an Fastnacht sicher gefeiert werden kann, bittet die Polizei, sich an einige Regeln zu halten. Dabei spielen vor allem Alkohol und Diebstähle eine Rolle.

Fastnacht – für manche eine Zeit der Freude und des Feierns. Für andere, die mit närrischem Treiben nichts anfangen können, eher ein Wochenende wie jedes andere. Und für die Polizei? Da beginnen jetzt die „einsatzreichsten Tage des Jahres“, teilt die Polizei Bitburg mit. Und ruft darum dazu auf, sich an den karnevalistischen Tagen an einige Regeln zu halten. „Neben dem Schutz der Fastnachtsveranstaltungen und Umzüge steht die Prävention an vorderster Stelle“, sagt Mike Thull, Leiter der Polizeiinspektion Bitburg.

Die Polizei Bitburg wird in diesen Tagen verstärkt Kontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit durchführen. Sie empfiehlt, bereits vor einer Veranstaltung festzulegen, wer sich hinters Steuer setzt und sich und seine Mitfahrenden nüchtern und sicher nach Hause bringt. „Fastnacht ist kein Grund zum Alkoholmissbrauch“, sagt die Polizei. Menschen, die durch Alkohol aggressiv reagieren, andere Menschen anpöbeln beziehungsweise provozieren oder in sonstiger Weise die Kontrolle verlieren, sollten auf Alkohol verzichten, sagt die Polizei. „Gewalt- und Straftäter werden durch die Polizei schnell der Veranstaltungen verwiesen.“

Jugendschutz beachten

Weiter wird darauf hingewiesen: Die Polizei und die Jugendämter werden Jugendschutzkontrolle durchführen und darauf achten, dass die Bestimmungen des Jugendschutzes und damit die jeweiligen Altersgrenzen und Abgabeverbote eingehalten werden.

Damit haben Gewerbetreibende, Veranstalter und Zugteilnehmer eine besondere Verantwortung. Ziel ist es, Alkoholmissbrauch möglichst frühzeitig zu unterbinden, aber auch bereits alkoholisierte Kinder und Jugendliche in die sichere Obhut zu nehmen und an die Eltern zu übergeben.

Vorsicht vor Diebstahl

Auch Taschen- und Gelegenheitsdiebe lieben die Fastnacht. Partystimmung, Alkoholkonsum und Gedränge sorgen dafür, dass ein Diebstahl womöglich nicht bemerkt wird. „Nehmen Sie deshalb nur so viel Bargeld wie nötig mit. Achten Sie auf ihre Geldbörse und Wertgegenstände wie Handy und Schlüssel. Diese Gegenstände sollten eng am Körper in einer verschlossenen Tasche getragen werden. In der Jacke an der Garderobe haben sie nichts zu suchen“, sagt Mike Thull.