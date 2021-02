Kostenpflichtiger Inhalt: Unerwünschte Nager in der Kita St. Maria Magdalena gesichtet : Rattenplage in der Kita Arzfeld

Die Kindertagesstätte in Arzfeld ist momentan geschlossen, weil dort Ratten gesichtet worden sind. Foto: Marcia Thielen

Arzfeld In der Kindertagesstätte in Arzfeld ist vor einer Woche eine Ratte gesichtet worden. Die Einrichtung ist bis auf weiteres geschlossen. Der Kammerjäger ist beauftragt. Ein weiterer Kontrolltermin ist am Dienstag.