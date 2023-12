Volksglaube Rauhnächte: Mystische Tage, um zu sich selbst zu finden

Getrocknete Räucherwaren und Weihrauch bei einer Räuchersitzung. In den dunklen Nächten zwischen Weihnachten und dem 6. Januar jagten zu alter Zeit Geister und Dämonen durch die Angstphantasien der Lebenden. Dazu gehört das Raeuchern, denn einst wurden in dieser Zeit Haus und Stall ausgeräuchert: mit Wacholder, um angebliche böse Geister zu vertreiben, mit Beifuß, um die guten heraufzubeschwören, mit Weihrauch und Myrrhe, um christliche Traditionen zu betonen. Am Dreikoenigstag endeten die "Raunaechte".

Foto: epd/Hanna Spengler