Gesundheit : Reagieren, wenn es darauf ankommt

Daun (red) Im Rahmen der Herzwochen veranstaltet das Krankenhaus Maria Hild in Daun einen Informations- und Aktionsabend zum Thema „Reagieren, wenn es darauf ankommt“ am Donnerstag, 14. Novmeber, um 18 Uhr an.

