Die Klasse 8a der Realschule plus Bleialf auf einer Baustelle der Firma AlphaBau in Luxemburg. Foto: Thomas Meier

Fischbach/Bleialf (red) Zu einem besonderen Berufsinformationstag ist die Klasse 8a der Bleialfer Real­schule plus in den Norden Luxemburgs gereist.

Die Firma AlphaBau hatte dazu eingeladen, ihr Ausbildungsangebot hautnah kennenzulernen. So gab es nicht nur Einblicke in die Firmen­zentrale in Fischbach. Auf einigen Baustellen war zu sehen, was es bedeutet, einen Bau­beruf zu erlernen.