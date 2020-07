Bildung : Zwei Realschulklassen in Bleialf verabschiedet

Die Abschlussklasse 10b der Realschule plus Bleialf mit Klassenlehrer Rouven Wilhelm (Namen in alphabetischer Reihenfolge): Lisa Backes, Ina Bützer, Fabienne Candels, Max Diederich, Maja Dutkiewicz, Felix Faber, Anna-Lena Hansen, Maximilian Holper, Lara Kloos, Robin Lamberty, Nele Leifgen, Diana Leuther, Lea Mockels, Sandra Scheuern, Emelie Schons, Jan Weyres und Julia Zwicker. Foto: Andreas Jung

Bleialf (red) Ihr letztes Halbjahr an der Bleialfer Realschule plus hatte es wegen der Corona-Krise in sich. Trotz der widrigen Umstände gab es nun eine kleine Abschiedsfeier – leider ohne Eltern –, bei der die beiden zehnten Klassen ihre Zeugnisse erhalten haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Abschlussklasse 10a der Realschule plus Bleialf mit Klassenlehrerin Claudia Clemens (Namen in alphabetischer Reihenfolge): Paul Becker-Marxen, Samantha Bisenius, Selma Dahmen, Niklas Damm, Timo Dingels, Gabriela Dorniak, Stella-Marie Engel, Fabian Heckters, Lara Hug, Ronja Klasen, Maximilian Knauf, Thomas Lenz, Abdullah Mujaddidy, Jasmin Schultz, Anne Seffern, Nico Seffern, Elias Vervoort, Ashley Wagner und Patrick Zahnen. Foto: Andreas Jung