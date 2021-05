Soziales : Realschule plus sucht zwei FSJ-ler

Prüm (red) Das Rote Kreuz bietet ab 1. August zwei Stellen im Freiwilligendienst an der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm. Das Angebot richtet sich an Leute ab 17 Jahren, die als Freiwillige Lehrer in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen, den Bereich der Ganztagsschule kennenlernen und erste Erfahrungen in einem pädagogischen Berufsfeld sammeln möchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken