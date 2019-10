Jagd : Rechtfertigen Unfälle ein Jagdverbot? – In Lützkampen wurde ein Pferd angeschossen, jetzt fordert PETA Konsequenzen

Lützkampen Bei einem Jagdunfall wurde ein Pferd angeschossen. Die Tierrechtsorganisation PETA fordert nun ein Verbot privater Jagd.

Nach einem Jagdunfall bei Lützkampen übt die Tierrechtsorganisation PETA (people for the ethical treatment of animals) scharfe Kritik an der deutschen Jägerschaft. Ende September hatte ein Waidmann versehentlich ein Pferd angeschossen (der TV berichtete). Das Tier, das er wohl mit einem Wildschwein verwechselte, starb nach TV-Informationen später an den Folgen des Schusses.