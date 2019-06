Energieversorgung : Verfahren dreht sich im Kreis wie die Rotoren

BITBURG/NEUERBURG/PRÜM Nachdem ein Einwand der Kreisverwaltung die VG Südeifel bei ihrer Fortschreibung des Windkraft-Flächennutzungsplans um viele Monate zurückwerfen könnte, droht der VG Bitburger Land nun ein ähnliches Schicksal.

Es ist nur eine Formalie. Doch die könnte alles kippen. Das Thema Windkraft wäre damit zwar keineswegs gestorben. Doch müsste dann ein Teil des Verfahrens wiederholt werden. Bis die Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) für den Bereich Windkraft dann endlich erfolgreich abgeschlossen werden könnte, würde unter Umständen ein weiteres Jahr vergehen. In der Verbandsgemeinde Südeifel zeichnet sich ein solches Szenario ab. Dort wurde vor gut zwei Monaten der FNP-Entwurf vom Verbandsgemeinderat genehmigt. Der Beschluss war einstimmig, und trotzdem war die Stimmung bei einigen getrübt.

Denn bei der jüngsten Offenlegung der Pläne wurde seitens der Kreisverwaltung kritisiert, dass in der Veröffentlichung „eine Karte über die Gebietsabgrenzung sowie lesbare Detailkarten der geplanten Sonderbauflächen“ fehlte. Aus rechtsstaatlichen Gründen sei es aber erforderlich, „dass dem Adressaten der Bekanntmachung der räumliche Geltungsbereich dieser Darstellung hinreichend deutlich gemacht wird“, erklärte die Kreisbehörde und verwies auf ein entsprechendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen (der TV berichtete).

So etwas kann man zur Kenntnis nehmen, ohne daraus direkt ein Drama zu machen – was die VG Süd­eifel auch getan und entsprechend begründet hat. Das Problem ist nur: Die Kreisverwaltung ist nicht nur eine von vielen Behörden, die bei der Offenlegung der Pläne ihre Anregungen und Bedenken äußern, sondern am Ende auch die Institution, die den Flächennutzungsplan genehmigen muss.