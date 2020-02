Karneval : Rede, Sketch und Tanz bei Daleidener Kappensitzung

Daleiden (red) Der Vereinsring Daleiden lud zur großen Prunk- und Galasitzung nach Daleiden ein. In der ausverkauften und bunt geschmückten Halle boten die Akteure ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Unter Leitung von Sitzungspräsident Thomas Maus und dem Elferrat der Karnevalsfreunde Daleiden, begeisterten die Akteure mit einem bunten Mix aus Büttenrede, Sketchen und Tänzen das Publikum.

Höhepunkte des Abends waren wie immer die perfekt einstudierten Tänze der Daleidener Garden, die Tanzeinlagen der Männerballette Arzfeld und Daleiden und das Finale mit der Stimmungscombo „Das Tetra Pack“. Nach dem furiosen Start in die Session erwarten die Jecken nun gespannt die nächsten Veranstaltungen bis zum großen Höhepunkt, dem Rosenmontagsumzug. Neu ist in diesem Jahr der Karnevalistische Nachmittag am Sonntag, 16. Februar, ab 14:11 Uhr in der Sporthalle Daleiden.