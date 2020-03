Kassierer mit Mundschutz und Apotheker hinter Glasscheiben — manchem werden die neuen Sicherheitsvorkehrungen übertrieben vorkommen. Was heute Realität in Supermärkten, Tankstellen und anderen Orten ist, erweckt den Anschein eines Science-Fictions.

Doch wir sollten bei all diesen Regeln und Maßnahmen, die einigen wie Gängelungen vorkommen, auch an die Menschen denken, die in den Einrichtungen ihre Jobs machen.