Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Lockdown : Ausgangssperre im Eifelkreis - das ist ab 21 Uhr alles nicht mehr erlaubt!

Menschenleere Plätze und Straßen: Das Ziel der am Freitag, 9. April, in Kraft tretenden Ausgangssperre im Eifelkreis. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Eifel Unübersichtlich: So empfinden viele die Regeln für die am Freitagabend in Kraft tretende Ausgangssperre im Eifelkreis. Wir erklären, was gilt und berichten, was einige von der Maßnahme Betroffene von ihr halten.