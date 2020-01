Schulen : Anmeldung am Prümer Regino

Prüm (fpl) Am Regino-Gymnasium Prüm können von kommender Woche an Eltern ihre Kinder für die Jahrgangsstufe 5 und das kommende Schuljahr anmelden. Erster Termin ist Montag, 3. Februar, 8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr im Sekretariat der Schule (Raum 205). Täglich um 14 Uhr kann man an einer Führung durchs Gebäude teilnehmen, von 14.45 Uhr an steht die Schulleitung Eltern und Kindern für individuelle Beratungen zur Verfügung.