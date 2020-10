Bildung : Prümer Gymnasium lädt zum Infoabend ein

Prüm Zu einer Informationsveranstaltung zum Übergang von der Klasse 10 in die Jahrgangsstufe 11, der Mainzer Studienstufe, lädt das Regino-Gymnasium in Prüm am Donnerstag, 5. November, ein. Der Infoabend beginnt um 19.30 Uhr im Fürstensaal des Gymnasiums.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken