Rundgang mit vielen Fotos Ein Lost Place wie aus dem Schulbuch: Das Regino-Gymnasium vor der Sanierung

Ein Rundgang durch die leere Schule: Das Regino-Gymnasium Prüm, untergebracht in der früheren Abtei, bietet derzeit Perspektiven, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Der gesamte Betrieb ist ausgelagert in die Interimsschule, die in den vergangenen Monaten an der Wandalbertstraße errichtet wurde (der Volksfreund berichtete). Seit Montag läuft dort der Unterricht.