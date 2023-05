Wegen Sanierung geschlossen Umzug für 850 Schüler: Am Regino-Gymnasium geht’s in die heiße Phase

Es klingt so nüchtern: „Organisation des Umzugs in Bearbeitung“ – so steht es in den Unterlagen für die jüngste Kreistagssitzung in Bitburg. Gemeint ist eine gewaltige Operation. Das Regino-Gymnasium Prüm natürlich: Der komplette Schulbetrieb wechselt dieser Tage von der Abtei im Stadtzentrum hinauf zum temporären Modularbau auf dem Sportplatz in der Wandalbertstraße.