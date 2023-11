Regionale Produkte Preisgekrönter Ziegenkäse vom ältesten Milchziegenbetrieb der Eifel

Morgens, in aller Früh, beginnt der Tag von Petra Elsen und ihren Mitarbeiterinnen mit dem Melken ihrer ungefähr 100 Ziegen. Diese sind auf einem Hof in Biesdorf, einen Katzensprung von Hommerdingen entfernt, untergebracht. Bis alle Ziegen gemolken sind, dauert es so zwischen zwei und drei Stunden. Im Sommer kommen die Tiere dann auf die Weide. Danach geht es für die Frauen in die Manufaktur. Dort werden verschiedene Sorten Käse in aufwendiger Handarbeit hergestellt.