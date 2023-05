Am ersten Maisonntag des Jahres fand in Bitburg der Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Das regionale Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten lockten ab 11 Uhr die Gäste in die Stadt. In der Trierer Straße präsentierten die Betriebe ihre Produkt- und Dienstleistungsvielfalt. Um 13 Uhr öffneten die Einzelhandelsgeschäfte in der Fußgängerzone. Der Andrang bei herrlichen Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen war groß. Die Frühlingsmode in den Schaufenstern von Bekleidungs- und Schuhgeschäften brachten interessierte Käuferinnen und Käufer in die Läden. Auch die Gastronomie fand großen Zuspruch. So wurde der Maimarktsonntag zu einem Treffpunkt für jung und alt mit der Gelegenheit zu netten Gesprächen.

Foto: Hoeser Rudolf