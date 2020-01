Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Wild liegt zwei Wochen herum: Warum Tiere am Straßenrand verwesen

Zurückgelassen: Mehr als zwei Wochen lang lagen die toten Rehe an der B 50 bei Oberweis. Foto: TV/Christian Altmayer

Oberweis Mehr als zwei Wochen lang liegen zwei tote Rehe und ein Wildschwein an der B 50 zwischen Bitburg und Oberweis. Gehakt hat es wohl bei der Zusammenarbeit von Behörde und Entsorgungsfirma.

Tote Augen blicken auf die Straße. Stumpf geworden, in dem Moment, als das Auto in das Reh krachte. Von dieser Begegnung von Blech und Fell zeugen Verletzungen auf dem Rücken des Tiers. Ein Artgenosse, einige Hundert Meter weiter, wurde noch stärker in Mitleidenschaft gezogen. Womöglich bei einem Unfall riss es dem Reh, das auf der anderen Fahrbahnseite liegt, den Bauch auf.

Dass auf der Bundesstraße 50 Wild überwechselt, ist bekannt. Insbesondere der Streckenabschnitt, der am Bedhard vorbeiführt, gilt der Polizei als „Häufungslinie für Wildunfälle“. Auch ein Wildschwein, eine Krähe und ein Wiesel hat es erwischt. Die verendeten Tiere liegen dort herum wie Abfall, zwischen all dem, was sonst noch so am Fahrbahnrand landet: Bierflaschen, Felgen, MC-Donalds-Müll, Getränkedosen, Papier, Plastiktüten.

Kurz vor Oberweis hat sich Autofahrern dieses Bild nun eine geraume Weile geboten. Siegfried Esch ist einer von ihnen, der die Strecke fast täglich fährt „Die Rehe lagen dort mehr als zwei Wochen“, sagt der Oberweiser. Das Wildschwein, zumindest dem Verwesungsgrad nach zu schließen, noch länger.

Das ärgert Esch: „Wenn es mal ein paar Tage länger dauert mit der Entsorgung, kann man noch drüberhinwegsehen. Aber zwei Wochen? Das ist unmöglich.“ Besonders schlimm sei es, wenn Kinder an solchen Unfallstellen vorbeifahren müssen.

Das ist kein Einzelfall, sagt der Eifeler Kreisjagdmeister Gerd Grebener. Ständig gebe es Beschwerden wegen Tierkörpern, die an Schnellstraßen liegenblieben: „Und die rufen dann natürlich alle bei mir an.“ Dabei sind die Jäger seit geraumer Zeit nicht mehr zuständig für die Entsorgung des sogenannten Fallwilds. Früher hat sich der jeweilige Jagdpächter um die Kadaver gekümmert. Sie nach Meldung sofort in den Wald gebracht und vergraben. „Das lief problemlos“, sagt Grebener, und war für die Kommunen kostenfrei.

Doch damit ist seit Oktober 2010 Schluss. Aus Protest gegen die Jagdsteuer traten die im Jagdverband Rheinland-Pfalz organisierten Waidmänner in einen Streik, der bis heute andauert. Sie weigern sich fortan, das Unfallwild einzusammeln. Grebener begründet das so: „Wir werden für unsere ehrenamtliche Arbeit im Wald mit einer Steuer bestraft. Dass unsere Arbeit derart mit Füßen getreten wird, wollten wir nicht mehr mitmachen.“

Die Kommunen müssen nun also selbst für die Entsorgung des Wilds aufkommen, genauer: der Zweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“. Der wiederum hat die Beseitigung an die Firma SecAnim übertragen, die in Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) eine Tierkörperbeseitungsanlage betreibt.

Das Prozedere ist wie folgt: Wird ein Tierkörper entdeckt, wird dies der jeweiligen Straßenmeisterei gemeldet. In diesem Fall: Bitburg. Diese informiert dann die Rivenicher Firma, die den Körper einsammelt. Das Problem ist, dass dies zuweilen gefährlich sein kann.

Über die Bundesstraße 50 brettern täglich rund 10 000 Autos. Und das nicht selten in hohem Tempo. Hier auszusteigen, und ein totes Reh einzusammeln, ist riskant. Und das sei auch der Grund, warum die Kadaver in Oberweis so lange liegenblieben, sagt Marcel Derichs vom Unternehmen SecAnim: „Die Straße ist wie eine Autobahn. Dort ohne Sicherung auszusteigen – das wollten unsere Mitarbeiter nicht machen.“

Für die Sicherheit an der Unfallstelle müsse aber nicht die Firma sorgen („wir haben dafür nicht das passende Equipment“), sondern die Straßenmeisterei. Ein entsprechender Termin, bei der Mitarbeiter der Behörde die Unfallstelle gesichert hätten, etwa durch halbseitige Straßensperrung oder Einweisen mit Fähnchen und Schildern, habe sich aber nur schwer finden lassen.

Derichs führt das auf Kommunikationsprobleme mit der Behörde zurück: „Mit manchen Straßenmeistereien arbeiten wir problemlos zusammen, mit anderen ist es schwieriger:“ Dazu zählt der Pressesprecher offenbar auch die Eifeler Planungsstelle.