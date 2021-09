Kriminalität : Unbekannte zerstechen Reifen in Büdesheim

Büdesheim (red) Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende die beiden Hinterreifen eines Mercedes-Benz in Büdesheim zerstochen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, stellte die Besitzerin des Wagens am Sonntag, 5. September, gegen 10.20 Uhr, fest, dass die Reifen ihres schwarzen Autos zerstochen worden waren.

Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt des Wohnhauses in der Straße „In der Hesch“ 31. Der Vorfall muss sich im Zeitraum vom Samstag, 4. September, 21 Uhr bis zum Sonntag, 5. September, 10.20 Uhr, ereignet haben.