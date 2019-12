Zeugen gesucht : Reifen illegal entsorgt

Krautscheid (red) Auf der Strecke von Krautscheid nach Waxweiler, gleich hinter der Kurvenkombination, haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz am Rand der Strecke illegal Reifen entsorgt. Der Tatzeitraum kann nach Angaben der Polizei Prüm nicht genau eingegrenzt werden, dürfte aber in den vergangenen zwei bis drei Wochen liegen.

Hinweise an die Polizei Prüm, Telefon 06551/9420, oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de