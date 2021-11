Vortrag : Ein früherer Richter sagt, warum die Corona-Krise eine Lehrstunde der Demokratie ist

Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio war Gast des Geschichts­vereins Prümer Land im Rahmen der Reihe „Brennpunkt Geschichte“. Di Fabio zog eine vorläufige Bilanz der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen auf die liberale Demokratie. Foto: Nowakowski Vladi

Prüm Der Verfassungsrechtler Udo Di Fabio zieht in Prüm eine vorläufige Bilanz der Auswirkungen der Pandemie auf die deutsche Gesellschaft.

Noch nie seit dem Bestehen der Bundesrepublik wurde in das öffentliche Leben und in die Privatsphäre der Bürger so sehr eingegriffen, wie in den vergangenen 19 Monaten. Es wurden Lockdowns bis hin zu nächtlichen Ausgangssperren verordnet, eine „Bundesnotbremse“ wurde gezogen, zur Bekämpfung der Pandemie Grundrechte eingeschränkt. Auch wenn das Virus weiterhin grassiert und die vom Bundestag erklärte epidemische Lage von nationaler Tragweite noch besteht – für Udo Di Fabio, von 1999 bis 2011 Richter am Bundes­verfassungs­gericht, wirft das Handeln von Bund und Ländern in der Corona-Krise eine Menge Fragen auf.

„Eine tatsächliche Bilanz können wir erst in drei bis vier Jahren ziehen“, sagt Di Fabio, der auf Einladung des Geschichtsvereins Prümer Land in der Karolingerhalle spricht. Doch eine Analyse, ob und wie sich die liberale Demokratie in der Pandemie verändert habe, sei nach 19 Monaten möglich. „War die Entscheidung, zur Rettung von Menschenleben weite Teile der Gesellschaft stillzulegen und damit beispielsweise Bildungsverluste oder Vereinsamung in Kauf zu nehmen, richtig?“, fragt der Verfassungsrechtler. „Hat sich das Recht in der Krise bewährt oder hat es versagt?“

Udo Di Fabio bei seinem Vortrag in der Reihe „Brennpunkt Geschichte“ des Geschichtsvereins Prüm. Foto: Nowakowski Vladi

Trotz aller berechtigter Fragen dürfe unsinnigen Verschwörungs­theorien kein Raum gegeben werden, sagt Di Fabio: „Die Parlamente waren keineswegs außen vor, insgesamt hat sich der Föderalismus in Deutschland angesichts der Lage gut geschlagen. Das System hat sich bewährt.“

Der Rechtswissenschaftler weist darauf hin, dass es zu Beginn der Pandemie keine Muster gab, nach denen die Verantwortlichen hätten handeln können. „Wir wussten am Anfang des Infektions­geschehens nichts, es gab keine Impfstoffe und keine Hinweise darauf, was da auf uns zukommt.“ So gesehen, musste eine staatliche Entscheidung in der Phase der Unsicherheit getroffen werden. „Um Leben zu retten, hatte der Staat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zu handeln“, sagt Di Fabio. Aus rein verfassungs­rechtlicher Sicht sei zumindest die sogenannte Bundes­notbremse fragwürdig gewesen, die den Ländern die Entscheidungs­gewalt nahm.

„Die Auswirkungen der Pandemie haben alle Winkel der Gesellschaft erreicht“, resümiert Di Fabio und zieht vor den rund 120 Zuhörern ein vorläufiges Fazit: „Noch funktionieren die Infrastruktur und das Finanz­wesen, wir haben ein Gesundheits­system, um das uns viele beneiden. Doch die Grundstrukturen dafür wurden in den vergangenen Jahr­zehnten gelegt, ins­gesamt wird die Decke immer kürzer.“

Im internationalen Vergleich stehe Deutschland auch in Zeiten der Pandemie gut da, sagt Di Fabio. Diktaturen und von Populisten regierte Staaten seien bedeutend schlechter durch die Krise gekommen, Zahlen beispielsweise aus China oder Russland seien nicht glaubwürdig. „Und so jemanden wie den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro hätte ein deutsches Ver­fassungs­gericht ein­gefangen.“