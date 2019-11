Musik : Reise durch die menschliche Seele

Der Junge Chor Bitburg nahm sein Publikum im Konzertprogramm „This is me“ mit auf eine Reise durch die menschliche Seelenlandschaft. Sowohl mit rockigen, von einer Band begleiteten Songs als auch mit anspruchsvollen A-cappella-Stücken begeisterten die jungen Sängerinnen und Sänger an drei ausverkauften Konzertabenden ihr Publikum. Die für den Chor charakteristische Inszenierung mit ausdrucksstarkem Schauspiel und Tanz trug zum Erfolg der Aufführungen bei. Am 3. Adventssonntag, dem 15.12.19, veranstaltet Der Junge Chor gemeinsam mit dem MGV 1843 Bitburg und dem Beda-Frauenchor das traditionelle Adventssingen im Festsaal des Haus Beda Bitburg, 16 Uhr, freier Eintritt. Foto: TV/Peter de Winkel