Das Lächeln eines Elefanten Reisebegleiter für besondere Erlebnisse: Wo Menschen aus der Eifel sich ihre Träume erfüllen

Bis vor 50 Jahren ahnte noch niemand in der Familie Scharff, dass sie mal von Speicher aus Lebensträume erfüllen würden. Damals verkauften sie noch Schreibwaren, Lotterielose und Tabak in einem Eckhaus in der Bahnhofstraße. Heute schaffen sie in ihren drei Niederlassungen, neben Speicher (mittlerweile in der Jacobsstraße) auch in Bitburg und Prüm, mit ihren 22 Mitarbeitern unvergessliche Erinnerungen. 1974 setzte Helmut Scharff auf die Karte, seinen Laden zum Reisebüro umzustrukturieren. 2008 übernahm Sohn Jörg das Ruder und baute das klassische Reisebüro weiter zu einem Veranstalter von Erlebnisreisen aus.