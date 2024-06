50 Jahre Scharff Reisen aus Speicher Begleiter auf der Reise ins Glück

Mit der Weltkarte im Rücken berät Jörg Scharff in seinem Büro in Speicher Menschen mit Fernweh, egal ob sie sich für eine Gruppenreise interessieren oder sich lieber alleine auf den Weg machen wollen. Vor 50 Jahren hat sein Vater Helmut das Reisebüro eröffnet. Mittlerweile beraten hier 22 Mitarbeiter an drei Standorten: Speicher, Bitburg und Prüm. Der Fokus von Scharff Reisen liegt neben Pauschalreisen und Kreuzfahrten auf individuellen Fernreisen und dem Spezialgebiet Afrika. E-Bike-Touren, Wanderurlaube und Reisen für Alleinreisende sind stark im Kommen.