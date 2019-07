Tourismus : Zeitreisen durch Prüm

Die Prümer Gästeführer in historischer Kleidung. Von links: Andrea Triendl, Marita Mosebach-Amrhein, Rainer Barzem und Petra Lehnertz. Foto: : Joachim Mayer/Joachim Mayer

Prüm Von nächster Woche an geht’s wieder mit den Gästeführern durch die Geschichte.

Zurück in die spannende Prümer Vergangenheit, geleitet von kundigen Begleitern: Von Anfang August an kann man wieder jeden Samstag mit den Gästeführern in der Abteistadt auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte gehen.