Rund 300 Zuschauer erwartet Reit-Eldorado mitten in der Eifel: Wo und wann sich die besten Dressurreiter der Region messen

Bitburg · Zu gleich vierzehn Dressurprüfungen reisen am ersten Maiwochenende etwa 250 Reiter mit ihren Pferden in die Eifel. Was Besucher erwartet.

02.05.2023, 09:26 Uhr

Anna-Lena Kriete vom Reit-, Zucht- und Fahrverein Bitburg mit Ramino im Galopp. Foto: Reitverein Bitburg/Reutverein Bitburg

Von Frank Auffenberg und Hanna Blume

Ein paar Pferde schauen neugierig, aber entspannt aus ihren Boxen. Irgendwo ist ein Wiehern zu hören, woanders im Stall leises Schnauben. Ansonsten ist es recht still auf der Reitanlage des Reit-, Zucht- und Fahrvereins Bitburg. Doch wenn das Wetter mitspielt, wird es am ersten Mai-Wochenende dort ganz anders aussehen: Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, lädt der Verein wieder zu seinem großen Dressurturnier ein. Etwa 250 Reiter unter anderem aus Luxemburg, dem Saarland und natürlich aus Bitburg haben sich für die insgesamt 14 Dressur-Wettbewerbsprüfungen angemeldet.