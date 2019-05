Dressurprüfungen : Reitverein lädt zum Dressurturnier

Bitburg (red) Der Reitverein Bitburg-Mötsch lädt für Samstag, 11., und Sonntag, 12. Mai, zum Dressurturnier auf der Reitanlage in Bitburg-Mötsch ein. Die Prüfungen beginnen am Samstag, 11. Mai, um 7 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, um 9 Uhr.