Herzlichen Glückwunsch! Mit 90 noch Küsterin: Ohne „Kathrinchen“ läuft es nicht

Habscheid · Katharina Kirsch ist seit 37 Jahren Küsterin in Habscheid – und will das auch noch eine Weile bleiben. Tolle Leistung. Erst recht aber, wenn man von ihrem runden Geburtstag weiß. Im Gespräch verrät sie, warum sie ihre Arbeit so gerne macht und was sich in all den Jahren verändert hat.

06.04.2023, 12:52 Uhr

Ihr zweites Zuhause: Katharina Kirsch in der Habscheider Kirche. Foto: Fritz-Peter Linden

„Die Jahre sind so schnell weggegangen“, sagt Katharina Kirsch, „ich kann selbst nicht glauben, dass es so ist.“ Doch, ist so: Stolze 90 wird sie, auf Gründonnerstag, und sie wird auch zum anstehenden Osterfest wieder die Habscheider Kirche herrichten. Denn sie ist schließlich die Küsterin. Seit 37 Jahren.