Ehrenamt : Rentnerteam baut Nistkästen für die heimische Vogelwelt

Rentnerteam baut Nistkästen für die heimische Vogelwelt Nachdem die Mitglieder der kleinen örtlichen Rentnergruppe im Vorjahr drei massive Sitzgruppen angefertigt und im Waldbereich um Herforst aufgestellt haben, stand in diesen Wintermonaten der Bau von 20 Nistkästen für die heimischen Vögel an. Das notwendige Holz stammt aus Windwurfereignissen in unserem Forstbereich und wurde entsprechend selbst zugeschnitten und mit beachtlichem handwerklichen Geschick zu Nistkästen zusammengebaut. Im Rahmen der beiden letzten Zusammenkünfte wurden die Kästen nun rechtzeitig zur Brutzeit in der Ortslage sowie im Bereich der geschaffenen Ruheplätze in unserem Wald angebracht. Nun hoffen die Akteure, dass die Nistkästen von den verschiedenen heimische Vogelarten bezogen werden. Im Spätsommer gilt es dann die Nistkästen zu kontrollieren und zu säubern. Natürlich sind Nistkästen vor allem als Bruthilfe für Vögel im Frühjahr gedacht. Dass sie auch im Winter wichtige Aufgaben erfüllen, ist weniger bekannt. Dabei bieten sie nicht nur Vögeln, sondern auch kleinen Säugetieren und Insekten ein schützendes Heim. Was im nächsten Winter als nächste kleinen Beitrag für unseren Naturschutz folgt, verraten wir noch nicht. Übrigens sind weitere Rentner(innen) jederzeit in unserem kleinen aktiven Rentnerteam willkommen. Neben Wanderungen, kleinen Radtouren, Besichtigungen und Gemeinschaftsaktionen steht vor allem das gemütliche Miteinander im Mittelpunkt. Unser Bild zeigt das Rentnerteam ( Arthur Meiers, Reinhard Ewertz, Egon Gansen u. Werner Pick) beim Anbringen der Nistkästen im Flurbereich Altenrat. Foto: tv/Werner Pick