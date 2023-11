Nähen-Workshop Wie das Repair Café Bitburg Kindern und Müttern hilft

Wer in den Herbstferien im Repair Café in Bitburg vorbeischaute, den begrüßte hinter einer Tür im zweiten Stock ein wildes Gewusel. Kinder verschiedenen Alters liefen durch den Raum, nahmen sich etwas zu Essen von einem Tisch mit Snacks oder saßen an einer Nähmaschine. Währenddessen achteten fünf Betreuerinnen darauf, dass die Kinder sich an den Maschinen nicht wehtaten oder halfen, wenn sie mal was falsch zusammennähten.