Umwelt : Repaircafé im Haus der Jugend

Prüm Das Haus der Jugend in Prüm lädt für Samstag, 18. Januar, zwischen 10 und 13 Uhr in das Repair-Café Flickstuff in Prüm ein. In dieser Zeit helfen Experten beim Reparieren kaputter Dinge und geben Tipps.