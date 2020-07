Resolution der Bitburger Stadtrats : Bund und Land sind in der Pflicht

Bitburg Um die Handlungsfähigkeit der Kommune langfristig zu sichern, hat der Bitburger Stadtrat eine Resolution gefasst. Der Kern: Bund und Land müssen stärker in die Pflicht genommen werden, um eine zunehmend weitere Verschuldung der Kommunen zu vermeiden. Gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie auch auf die Haushaltskassen der Städte und Gemeinden drückt.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen gehören nach den saarländischen zu den am höchsten verschuldeten Kommunen in ganz Deutschland. Die aktuelle COVID-19-Pandemie wird diese Situation weiter verschlimmern. Die Kommunen sind nicht in der Lage, dieses Problem alleine zu lösen. Deshalb werden die Aussagen von Bundes- und Landesebene begrüßt, noch in dieser Legislatur zu einer Lösung in der Altschuldenfrage zu kommen.