Gefeiert wird am Beda-Platz : Retro-Grenzlandtreffen in Bitburg - Lippi macht’s einfach und alle helfen mit

Hoch damit: Frank Lippert, Patrick Hollbach, Bernhard Rausch und Michaela Hollbach bauen den Bierstand am Beda-Platz auf. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Zum Folklore-Festival gibt es diesmal eine Premiere – das erste Retro-Grenzlandtreffen. Den Charme vergangener Tage will Frank Lippert mit seiner Retro-Veranstaltung zurück auf den Beda-Platz bringen.

(de) Früher war alles besser? Naja, alles bestimmt nicht. Aber manches vielleicht schon. Bitburgs größtes Fest hatte jedenfalls auch schon in seinen Anfängen Atmosphäre. Damals hieß das Ganze noch Grenzlandtreffen (siehe Info) – was die meisten Bitburger auch heute noch sagen. Der Name ist geblieben, aber das Fest hat sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiterentwickelt. Für Frank Lippert ist dabei etwas verloren gegangen. Etwas, das er versuchen möchte, mit seinem „Retro Grenzland-Treffen“ zurückzubringen.

„Irgendwie hatte das früher, als alles auf dem Beda-Platz war, die Schausteller, die Buden, Stände und die Bühne, mehr Atmosphäre“, sagt der Mann aus Mötsch, den alle Lippi nennen. „Da kamen die Handwerker montags in den Arbeitsklamotten.“ Alles sei ein bisschen unkomplizierter, improvisierter gewesen. Und das will Lippi mit seiner Retro-Veranstaltung zurückbringen. Genau dort, wo alles begann: auf dem Beda-Platz.

Das Programm. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Info Retro-Grenzland-Treffen Freitag, 12. Juli: 19.30 Uhr Eröffnung mit den Mötscher Sackflöten; ab 20 Uhr Live-Musik – unter anderem mit Death Ribbon; Samstag, 13. Juli: 20 Uhr Strange Brew, die zuletzt bei Rock-City in Willwerath gespielt haben; Sonntag, 14. Juli: 10.30 Uhr Frühschoppen mit dem Jugendorchester Mötsch, 14 Uhr Juggernout; 16.30 Uhr Seelengrund, 18.30 Uhr Dompiraten; Montag, 15. Juli: Bierstand ab 12 Uhr geöffnet; ab 16 Uhr Karaoke (präsentiert vom Bowling Center Bitburg).

Info Vom Grenzlandtreffen zum Folklore-Festival 1965 erinnerte Bitburg mit einer großen 1250-Jahr-Feier an die erste urkundliche Erwähnung der Stadt im Jahr 715. Die Vereine organisierten ein Fest mit 65 Künstlern aus zehn Ländern – vorwiegend dem benachbarten Ausland. Das Grenzlandtreffen war geboren. Nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der Sowjetunion kamen zunehmend auch Tanz- und Musik-Ensembles aus osteuropäischen Ländern. 1990 wurde das Fest in Europäisches Folklore-Festival umbenannt.

Er darf das Schottergrundstück am Rand der Gartenstraße nutzen, hat eine Ausschankgenehmigung und ist seit dieser Woche dabei, mit seinen Helfern den Platz herzurichten. „Das hat mich super gefreut, dass so viele mitanpacken“, sagt Lippi. Zwei Dutzend haben sich inzwischen in seine Listen eingetragen. Zum Aufbauen, zum Thekendienst und wo sonst noch angepackt werden muss. Was ihn auch freut: Mit Bands wie Strange Brew und den Dompiraten hat er auch Live-Musik. Falls noch jemand mitmachen möchte, kann er sich melden. Als Gag treten Freitag zur Eröffnung die „Fidelen Sackflöten“ aus Mötsch auf. „Das sind ein paar erwachsene Herren, die probieren, Blockflöte zu spielen“, sagt Lippi, „wird bestimmt lustig.“

Fleißige Truppe. Foto: TV

Lustig und unkompliziert soll es auf dem Beda-Platz beim Retro Grenzland-Treffen zugehen. Statt Stehtisch-Garnituren tun dann auch mal große Kabeltrommeln, statt Steingabionen zum Terrorschutz, baut der gelernte Forstarbeiter Baumstämme auf. „Es wird alles ein bisschen anders, nicht so schick, aber gemütlich und rustikal“, sagt Lippi. Das Bier wird in Halb-Liter-Steinhumpen ausgeschenkt.

Im Organisieren hat der Mötscher Erfahrung. Er ist Mitglied im „Einfach su“-Verein. Die veranstalten jedes Jahr eine Party, einfach so. Natürlich sind vier Tage „Retro Grenzland-Treffen“ eine andere Nummer. „Aber als ich den ersten davon erzählt habe, war die Resonanz direkt so positiv, dass ich dachte, jetzt ziehst du es durch“, sagt der Chef-Organisator. Besonders gefreut hätten sich die Schausteller vom Rummelplatz.