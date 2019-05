Vortragsreihe : Retten, was zu retten ist

MECKEL Das Katastrophenschutzzentrum informiert, wie sich Hausbesitzer vor Unwetterschäden schützen können.

(rh) Starkregen, Sturm, Unwetter: Was können Eigentümer tun, um ihre Häuser vor Schäden zu schützen? Antworten auf diese Fragen gab es bei einer Informationsveranstaltung des Katastrophenschutzzentrums des Eifelkreises in Meckel – ein Baustein der Seminarreihe „Wetterbedingte Schadenslagen“, die diesen Sonntag mit einem Tag der offenen Tür im Katastrophenschutzzentrum in der Alten Kaserne in Bitburg endet.