Hochwasser Eifel 2021 : Baby durchs Fenster aufs LKW-Dach gerettet

Familie Becker wurde von THW und Feuerwehr aus ihrem Haus in Messerich gerettet. Über das Vordach aus dem ersten Stock ging es auf das Dach des Unimogs, der später selbst in den Fluten stecken blieb. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Messerich Wie ist das, wenn das Erdgeschoss bereits völlig unter Wasser steht und eine Mutter aus dem ersten Stock ihr Baby reichen muss, damit es auf das Dach eines wankenden Unimogs gerettet werden kann? Wir haben mit Familie Becker aus Messerich gesprochen.

Das Ufer der Nims sieht noch wild aus. Treibgut, Äste, Bäume und jede Menge Steine. Der Fluss ist längst wieder zurück in seinem Bett. Aber das, was das Hochwasser mitgerissen und zerstört hat, ist noch lange nicht wieder an seinem Platz.

5613 Haushalte wurden im Eifelkreis von den Fluten stark beschädigt, manche für immer zerstört, etliche auf lange Sicht nicht bewohnbar. Allein in Messerich in der Verbandsgemeinde Bitburger Land hat es 58 Häuser getroffen. Der Ort, malerisch an der Nims gelegen, wurde wie so viele in der Eifel geflutet. Mittendrin: eine siebenköpfige Familie, für die die Lage plötzlich richtig ernst wurde.

Das war in der Nacht auf Donnerstag, 15. Juli. Da hing der Gastank, sonst auf einem Podest hinter dem Haus gesichert, nur noch an einer Stange, wie Nico Becker. Das war der Moment, als der Vater der siebenköpfigen Familie dann gegen 22.40 Uhr die Feuerwehr alarmierte. „Der Tank war voll gefüllt, wenn der gegen unser Haus geknallt wäre, wäre es das für uns wohl gewesen“, sagt Becker.

Zunächst sollte die Familie mit einem Traktor aus dem Haus gerettet werden. Doch das funktionierte nicht. „Das Wasser stand in der Straße schon zu hoch, der Traktor kam nicht mehr durch“, sagt Becker. Die Familie war komplett im ersten Stockwerk. Im Erdgeschoss stand den Beckers zu dem Zeitpunkt das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Hals. Und nun?

Das Technische Hilfswerk rückte an. Mit einem Unimog. Der packte es gerade so noch zu dem Haus, hielt vor dem Eingang. „Einer der Männer kletterte auf das Dach des Fahrzeugs und dann auf unser Vordach“, sagt Becker. Und sie, die sieam Fenster standen, sollten nun genau dort hin. Auf das Vordach und von dort dann auf das Dach des Unimogs.

„Wir waren wie in Trance. Unser ältester Sohn ging als erster, dann die drei Kleinsten“, sagt Becker. Wer vom Fenster im ersten Stock auf das Vordach schaut, bekommt einen Eindruck, wie gewagt diese Aktion war. Schließlich gibt es umdas Dach kein Geländer und darunter peitschten zu diesem Zeitpunkt die Fluten der Nims.

Die Mutter hatte Angst. „Ich wollte nicht, irgendwas in mir sperrte sich“, sagt Jessica Becker. Doch für die Familie gab es nur diesen einen Weg raus. So blieb der Mutter nichts anderes übrig, als auch ihr erst neun Monate altes Baby aus dem Fenster rauszureichen und darauf zu vertrauen, dass die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW es über den tosenden Wassermassen sicher in den Lastwagen hieven.

Heute sind die Beckers dankbar. Dafür, dass sie aus einer lebensgefährlichen Situation gerettet wurden. Aber auch für die vielen Helfern, die in den vergangenen Wochen angepackt haben, um Schutt, Schlamm und Müll zur Seite zu schaffen, die die die Fluten auf den Hof gespült haben.

„Hier waren Leute auf dem Hof, die kannte ich gar nicht. Die kamen einfach und haben gefragt, was sie machen können“, sagt Becker. Er hat auch Soforthilfe beim Kreis beantragt. „Das Geld kam binnen einer Woche“, sagt Becker. Dafür ist er ebenso dankbar wie für die Unterstützung seines Arbeitgebers ATeeL, der den Informationstechniker freigestellt hat. Und das Team seines vorherigen Arbeitgebers, Bit&Bytes Computertechnik hat Spenden gesammelt.

„Es ist unglaublich, wie viel Hilfe und Unterstützung wir erfahren haben“, sagt Becker. Dieser Zusammenhalt der Menschen untereinander in den Dörfern, das findet er herausragend: „In einer Stadt leben vielleicht mehr Menschen, aber wenn man wirklich jemanden braucht, gibt es auf dem Dorf mehr Leute, die da sind.“

Und dennoch: Es bleibt auch finanziell ein Schaden für die Beckers. Trotz Elementarversicherung. Das Erdgeschoss ihres Hauses: komplett verwüstet. Alles musste raus. Die Reste der Möbel, Böden, Kacheln, Tapeten. Alles abgeschlagen, abgekratzt. Zurück auf Rohbau-Zustand. Jetzt laufen die Bautrockner. Immer noch. Und noch immer ist es feucht.

„Vieles ist anders jetzt. Aber, wenn ich mir die Bilder von der Ahr anschaue, dann können wir uns wirklich nicht beklagen“, sagt Becker. „Wir haben unser Haus ja noch und wir haben überlebt.“ Das gilt auch für die drei Einsatzkräfte, die die Familie gerettet haben. Denn für die wurde es im Anschluss auch lebensgefährlich.

Denn kurz nachdem die Beckers sicher im Gemeindehaus abgesetzt hatten, kehrten sie zurück in die Ortmitte, um zu schauen, ob weitere Menschen Hilfe brauchen. Doch dann soff der Motor des Unimogs ab, die Fahrerkabine lief mit Wasser voll, die drei Männer retteten sich auf das Dach des schaukelnden Unimogs und hofften, nicht in die Fluten geworfen zu werden. Und, dass der längst in den Fluten umhertreibende Gastank nicht gegen ihr Fahrzeug prallt (der TV berichtete).

Der Tank ist inzwischen etwa ein Kilometer entfernt beim Sportplatz am Uferrand gestrandet. „Das Gas dürfte inzwischen verzicht sein“, sagt Becker. Die Aufräumarbeiten laufen noch. An vielen Häuser stehen in Messerich noch Stapel mit Holzbrettern, Schutt, Steinen und was sonst so angespült und zerstört wurde. Auch gut vier Wochen nach dem Jahrhundert-Hochwasser ist für die Menschen, die es erwischt hat, noch lange keine Normalität eingekehrt.

Hochwasser Eifel: Fluopfer aus Messerich. Familie Nico Becker hat es hart getroffen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Hochwasser Eifel: THW Achim Meyer musste mit zwei weiteren Rettungskräften eine Nacht bei Messerich auf dem Rettungswagen in den Fluten ausharren. Foto: TV/Dagmar Dettmer