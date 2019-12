Kirche : Die Schneifel hängt sich rein

Bleialf Die Bleialfer Kirche ist so beschädigt, dass sie nicht mehr für Gottesdienste genutzt werden kann. Die Sanierung: teuer. Deshalb trommeln die Bürger für weitere Hilfe – und tun auch selbst etwas für die erhoffte Erhaltung.

Es ist ein Kreuz mit manchen Pfarrimmobilien – sie kommen in die Jahre, müssen renoviert oder grundsaniert werden. Besonders hart traf es die Kirche in Bleialf. Massive Schäden belasten den Bau, eine Sanierung würde sehr teuer – voraussichtlich 1,2 Millionen Euro (der TV berichtete mehrmals).

Und es habe bereits eine Reihe von Hilfsaktionen gegeben: Der Kinderchor führte ein Musical in Bleialf und in St.Vith auf und sammelte dabei Spenden, die Mitglieder des katholischen Frauenbunds backten für ihren Plätzchenbasar, der Sportverein verkaufte Getränke beim Martinsumzug, das Jugendorchester des Musikvereins hat ein Benefizkonzert bei der Krippenfeier am Heiligabend angekündigt. „Und es wird bald Flammkuchen im Restaurant geben“, ein Teil des Verkaufserlöses soll ebenfalls in die Sanierung fließen, sagt Leinen.