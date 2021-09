Beruf : DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm stellt vier neue Auszubildende zu Notfallsanitäterinnen und sanitätern vor

Bitburg (red) Im Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Kreisverband Bitburg-Prüm haben vier junge Menschen ihre dreijährige Berufsausbildung zu Notfallsanitäter und -sanitäterin begonnen.

Sie findet in Kooperation mit der Berufsfachschule des DRK-Bildungsinstituts in Mainz und den Kliniken der Region statt. Praktisch ausgebildet werden die Frauen und Männer in einer der acht DRK-Lehrrettungswachen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann, Manfred Böttel und Thomas Nußbaum von der Rettungsdienstleitung und Praxisanleiter begrüßten die neuen Azubis zu einem Einweisungstag.