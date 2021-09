Einzelhandel : Warum der Umzug des Rewe-Markts in Bitburg so kompliziert ist - und warum Aldi davon betroffen ist

Auf dem Maurer-Gelände an der Ecke Saarstraße/Industriestraße in Bitburg sollen neue Filialen von Rewe und Aldi entstehen. Derzeit aber ruhen die Arbeiten. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg Der alte Rewe-Markt in Bitburgs Süden soll verschwinden und dafür ein neuer in der Saarstraße entstehen. Das ist der Plan – aber so einfach läuft das nicht. Die Stadt hat einen Anwalt eingeschaltet.