Rheinischer Verein für Denkmalpflege : Tagesexkursion - Die Eifel im zweiten Weltkrieg

Bitburg/Daun Der Regionalverband Eifel des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz lädt zur einer Tagesexkursion unter dem Motto „Spurensuche: Der zweite Weltkrieg in der Eifel“ fürSamstag, 21. September, ein.

Die Exkursion führt die Teilnehmer zu Schauplätzen im Eifelkreis Bitburg-Prüm . Unter anderem geht es nach Metterich, Hontheim und Wallendorf, aber auch in Belgien bei St. Vith und Baugnez wird Halt gemacht. Die Reise beginnt in Daun am Busbahnhof Trierer-Straße um 8.30 Uhr, Abfahrt in Gerolstein ist um 9 Uhr ebenfalls am Busbahnhof: 9.00 Uhr. Die Rückkehr ist für etwa 17.30 Uhr geplant.