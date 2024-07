Dorferneuerungspreis Internationale Konkurrenz: Wie Schalkenmehren für Rheinland-Pfalz Gold holt

Besonders auffällig sind die Initiativen einzelner Bürgerinnen und Bürger, die dem Gesamtwohl der Gemeinde zugrunde liegen. Seien es die Schwimm-, Yoga- und Kunstkurse für Jung und Alt oder der gezielte Erhalt von Nahversorgungseinrichtungen. Aber auch Geschichtsbewusstsein und Traditionspflege kommen nicht zu kurz: So wird mit viel Herzblut die alte Bausubstanz des Dorfes, größtenteils in Form von Fachwerkhäusern, erhalten und nachgenutzt. Neuwidmungen auf der grünen Wiese werden dadurch vermieden. Ein weiteres Zeugnis für den achtsamen Umgang mit dem Erbe sind mehrere Museen und vorbildlich gestaltete Plätze. Die Siegerehrung findet im September in Stadtschlaining (Burgenland) statt.