Bitburg-Prüm Ab 2024 will Rheinland-Pfalz keine Einmalbeiträge für den Straßenausbau mehr. Davor stehen im Eifelkreis aber rund 60 Sanierungen von Gemeindestraßen an. Noch ein letztes Mal werden sie einigen Bürger teils teuer zu stehen kommen.

Als Christa Heinz den Umschlag öffnet, weiß sie, dass sie den Kampf verloren hat. Im Couvert liegt ein Brief von der Stadt Speicher. 3300 Euro will die Gemeinde von ihr. Weil sie eine Anliegerin des „Hühnergartens“ ist. Das Gässchen zwischen Marktplatz und Merscheider Weg wurde kürzlich saniert. Und die Straße, die früher eine Rumpelpiste war, sieht wieder aus wie neu. Heinz, die in der nahen Hachtstraße wohnt, kann sich dafür aber nicht begeistern. Denn sie und ihre Nachbarn werden dafür zur Kasse gebeten.