Ausflug : Rheuma-Liga besucht die Pfalz

Bitburg Die Ortsgruppe Bitburg der Reuma-Liga lädt zum Jahresausflug am Samstag, 14. September, ein. Die Tagesreise führt die Teilnehmer in diesem Jahr mit dem Bus nach Großfischlingen in die Pfalz. Dort steht unter anderem ein Besuch der Nudelfabrik „Pfalznudel“, dem Weltmarktführer für Designnudeln, auf dem Programm.

Danach geht die Fahrt weiter nach Neustadt an der Weinstraße. Der Nachmittag dort steht den Mitreisenden zur freien Verfügung. Der Fahrpreis beträgt pro Person 38 Euro inklusive Besichtigung und Mittagessen bei „Pfalznudel“. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Beda-Platz in Bitburg