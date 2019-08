Gesundheit : Rheuma Liga Kurse starten wieder

Bitburg (red) Die Kurse der Rheuma-Liga Bitburg starten ab Dienstag, 13. August, wieder zu den gewohnten Zeiten dienstags, mittwochs und donnerstags in der St.-Martin-Schule in Bitburg. Der Eingang zum Bad und zur Turnhalle ist ab sofort nur noch von der Rückseite der Schule durch die Tür direkt in den Flur vor dem Bad.

