Beruf : Richard Zey in den Ruhestand verabschiedet

Von links: Michael Ehleringer, Manfred Heinzen, Michael Loser, Dr. Anja Stumpe, Richard Zey und Alexander Schon. Foto: DLR Eifel

Bitburg (red) Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg hat den Technischen An­gestellten Richard Zey in den Ruhestand verabschiedet. Zey begann nach seiner Ausbildung zum Bau­zeichner für Hochbau am 1. September 1975 seinen Dienst als Technischer Zeichner beim Land Rheinland-Pfalz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken