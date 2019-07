Senioren : Senioren treffen sich zum Grillen

Gillenfeld (red) Der Grillnachmittag für Senioren der Orte „Rund ums Pulvermaar“ findet am Mittwoch, 24. Juli, ab 15 Uhr im Bereich der Grundschule und Realschule plus Schule am Pulvermaar in Gillenfeld statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken